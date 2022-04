Flávio Meireles despede-se do V. Guimarães: «Sou e serei um de vós»

Foi com um texto nas redes sociais que Flávio Meireles se despediu do V. Guimarães, onde desempenhou, nos últimos anos, vários cargos, inclusive o de director desportivo.O antigo capitão dos vimaranenses assegura que durante a longa ligação ao clube tudo fez para o "honrar e dar-lhe em dobro aquilo que ele sempre me deu". Deixa ainda três notas finais, dirigidas aos treinadores das equipas A e B, Pepa e Moreno Teixeira, e ainda ao actual presidente do Vitória, António Miguel Cardoso "pela forma respeitosa como entendeu a decisão e até a procurou demover". "Desejo-lhe o maior sucesso, porque o seu sucesso será o de todos nós", acrescenta.A finalizar o texto, Flávio Meireles fala sobre o seu "companheiro eterno Neno. O último ano foi ainda mais difícil sem ti. Onde quer que estejas, recebe o meu obrigado por me teres dado a honra de fazer este percurso ao teu lado, no nosso Vitória. Caros vitorianos, não vos esquecerei. Afinal de contas, sou e serei um de vós. Um filho adoptado de Guimarães, que saberá sempre respeitar a Casa que me acolheu. Viva o Vitória!"."Cresci a ouvir que os ciclos se abrem e se fecham. Aprendi ainda melhor este significado no mundo do futebol. Mas hoje, confesso, tenho alguma dificuldade em repetir esta máxima.O ciclo Vitória será sempre impossível de se fechar na minha vida e na da minha família. Ainda hoje me lembro quando cheguei. Com apenas 15 anos, mas com tantos sonhos. O sonho de singrar no futebol e no Vitória. De vestir a camisola, de sentir o apoio dos nossos adeptos, que sabia diferentes. O sonho de ganhar um troféu pelo Vitória.Aliás, nesse capítulo, prometi a mim mesmo, naquela tarde de 2011, que ali voltaria para, fosse em que condição fosse, ajudar a levantar a Taça. Assim foi, em mais um dos momentos que recordarei para sempre.Mas que injusto será nomear apenas um momento. Foram tantos e tão bons, como jogador e como dirigente. Incrível pensar que já passaram 19 anos desde que regressei ao Vitória, e 30 desde que aqui entrei pela primeira vez.Mas nestas semanas houve um telefonema que jamais esquecerei. Do outro lado, o Sr. José Luis, o nosso sócio nº1. O símbolo máximo da paixão deste clube ligou-me para me perguntar como estava e deixar-me uma palavra de conforto. Quanta honra!O texto já vai longo, mas neste momento em que decidi interromper a minha ligação contratual ao nosso Vitória - porque a outra jamais se quebrará - queria deixar um profundo agradecimento a todos vocês: à essência do Vitória. Tudo fiz para honrar o clube e dar-lhe em dobro aquilo que ele sempre me deu.Estendo este agradecimento, a cada um dos atletas com quem trabalhei, a todos os colaboradores com quem me cruzei, e a todos os dirigentes com quem partilhei este trajeto. Vou-me escusar de os nomear, mas tenho a certeza que saberão identificar-se nestas palavras e encontrar nelas o meu reconhecimento eterno.Três notas finais.Uma para o nosso treinador Pepa e para todo o plantel. Muita força para o que resta desta temporada, tenho a certeza que nos darão, a todos, uma grande alegria. Mostrem o que valem, eu serei mais um dos que na bancada estará a torcer por vocês.Outra para o Moreno. És um dos nossos, e para além disso, tens mostrado toda a tua competência, agora como treinador. És um dos que saberá passar a mística do Vitória aos jovens, que estão a dar os primeiros passos. E são tantos aqueles que têm crescido pelas tuas mãos. Toda a sorte do mundo para ti e para todo o plantel. Contem com o meu grito desde a bancada para festejarmos juntos os vossos êxitos no final da época.A última nota, o meu agradecimento, para o novo presidente António Miguel Cardoso, pela forma respeitosa como entendeu a minha decisão e até a procurou demover. Desejo-lhe o maior sucesso, porque o seu sucesso será o de todos nós.Finalmente, meu companheiro eterno Neno, o último ano foi ainda mais difícil sem ti. Onde quer que estejas, recebe o meu obrigado por me teres dado a honra de fazer este percurso ao teu lado, no nosso Vitória.Caros vitorianos, não vos esquecerei. Afinal de contas, sou e serei um de vós. Um filho adoptado de Guimarães, que saberá sempre respeitar a casa que me acolheu.Viva o Vitória!".