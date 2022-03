Flávio Meireles vai deixar o V. Guimarães

De acordo com informações apuradas por, Flávio Meireles deu conta à direção de António Miguel Cardoso que pretende cessar as funções que desempenha no clube. Uma decisão irreversível, apesar do novo presidente vitoriano o ter convidado a manter-se em funções. Segundo apurámos, António Miguel Cardoso pretendia que Flávio Meireles continuasse na estrutura do futebol profissional, mas o ainda coordenador das equipas A e B recusou essa possibilidade e mostrou abertura para avançar para o processo de rescisão amigável.O antigo jogador e diretor desportivo dos vimaranenses foi suspenso de funções por Miguel Pinto Lisboa, depois do seu nome ter sido sugerido pelo candidato Alex Costa para assumir novamente o cargo de diretor desportivo se saísse vencedor das eleições que tiveram lugar no dia 5 de março. Desde então, Flávio Meireles continua afastado do dia a dia do clube, mesmo depois da entrada em funções da nova direção.Com a rescisão amigável, Flávio Meireles, de 45 anos, encerra mais um ciclo no Vitória. Natural de Ribeira de Pena, o antigo médio chegou a Guimarães para representar a equipa sub-17 na temporada 1992/1993. Mais tarde, depois de se ter destacado no Moreirense, regressou ao clube na época 2003/2004, tendo cumprido oito temporadas consecutivas na equipa principal, até pendurar as chuteiras, no Verão de 2011. Desde então, Flávio Meireles integrou a estrutura do futebol profissional, tendo assumido o papel de diretor desportivo durante várias épocas.