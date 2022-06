Franceses não abrem mão de Falaye Sacko: lateral do V. Guimarães pode rumar agora ao Montpellier

O futuro de Falaye Sacko poderá passar pela continuidade em França. De acordo com as informações reveladas pela imprensa francesa, concretamente pelo jornal 'L'Équipe', o jogador do V. Guimarães é um dos alvos prioritários do Montpellier para reforçar a defesa para a temporada 2022/2023.Apesar da despromoção do Saint-Étienne, Falaye Sacko ganhou mercado em França, uma vez que foi um dos destaques na segunda metade da época com a camisola do histórico clube francês. Depois de ter sido colocado na roda de outros clubes da Ligue 1, agora o lateral-direito é associado ao Montpellier, que concluiu a temporada passada no 13.º lugar.De acordo com as informações avançadas em França, o Montpellier estuda outras alternativas, como o japonês Hiroki Sakai, que representa o Urawa Reds, ou Serge Aurier, que é um jogador livre depois de ter terminado contrato com o Villareal. Contudo, a prioridade será mesmo o vitoriano Falaye Sacko, que realizou 11 jogos com a camisola do Saint-Étienne, apesar de uma lesão grave num joelho.