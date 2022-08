Fratura na clavícula obriga Miguel Maga a ser operado

Más notícias para o V. Guimarães e para Miguel Maga. Depois de ter saído lesionado da partida com o Portimonense, o lateral-direito viu confirmada a fratura da clavícula direita e, perante este cenário, terá mesmo de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para corrigir o problema.Desta forma, o jovem, de apenas 19 anos, estará afastado da competição nas próximas semanas, numa situação semelhante à vivida por Jorge Fernandes no final da época passada. Após ter sido lançado no jogo em Portimão, Bruno Gapar deve ganhar um lugar no onze.Até ao momento, Miguel Maga havia sido titular nos sete jogos que o Vitória disputou em 2022/23.