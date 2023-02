Fundo detentor do Aston Villa tem acordo para comprar 46% da SAD do V. Guimarães

O fundo V Sports, liderado por Nassef Sawiris e detentor da propriedade do Aston Villa FC, chegou a acordo com a SAD do V. Guimarães para a compra de 46% das ações.O negócio está estipulado para render 5,5 milhões de euros, mas está ainda dependente da aprovação dos associados de uma assembleia geral, a agendar em breve.Em nota oficial, o Vitória esclarece que esta operação mantém o clube como acionista maioritário e compromete-se a poder realizar sessões de esclarecimento relativamente a este tema.Se a transação for aprovada, o Conselho de Administração da SAD passará a ter três administradores do Vitória e dois do fundo V Sports. No pré-acordo, ficou previsto que parceiro suporte um investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a serem aplicados num prazo de dois anos, e abra uma linha de créditos até 20 milhões de euros.