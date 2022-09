Gala do Centenário será no Pavilhão Multiusos de Guimarães

A Gala do Centenário do V. Guimarães terá como palco o pavilhão Multiusos de Guimarães. A cerimónia realiza-se no dia 22 de setembro, data em que o clube completa 100 anos após a sua fundação, em 1922, pelas 18h30.Na Gala do Centenário, a direção de António Miguel Cardoso vai entregar os emblemas comemorativos aos associados que este ano completaram 50 e 25 anos de filiação.Os bilhetes para a Gala do Centenário estarão à venda a partir de segunda-feira, no Atendimento ao Associado, no Estádio D. Afonso Henriques.