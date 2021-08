Garrafa atirada a Ricardo Quaresma no momento da substituição

O dérbi entre Sp. Braga e V. Guimarães (0-0) teve momentos quentes, tendo a substituição de Ricardo Quaresma sido um deles.





O extremo desentendeu-se com adeptos adversários e foi atingido por uma garrafa na perna. Houve ainda um incidente entre adeptos do Sp. Braga e elementos da equipa técnica do Vitória na bancada, com a polícia a intervir.