Geny Catamo: «Não vejo a hora de vestir a camisola do V. Guimarães»

Geny Catamo já fala como jogador do Vitória. Em declarações aos meios oficiais do clube, o extremo apresentou-se aos sócios e assumiu estar ansioso por começar esta nova etapa."Estou muito ansioso. Estou ansioso por ver toda a gente no estádio, os adeptos a puxarem por nós, a dar-nos energia e força para continuar a lutar. Fui muito bem recebido, deixaram-me tranquilo e espero retribuir todo esse carinho. Vou dar o máximo para me integrar o mais rapidamente na equipa. Também conversei com o treinador, ele transmitiu-me confiança e deixou-me mais à vontade, isso também ajudou. Acredito que vou ser muito feliz aqui. Não vejo a hora de usar a camisola do Vitória, entrar dentro de campo e pisar a relva do D. Afonso Henriques.""Gostei muito da ideia de fazer parte da família vitoriana. Sabendo que aqui também apostam muito na formação, isso dá-me energia e vontade para trabalhar mais, para acreditar mais em mim para poder mostrar o meu talento e ganhar jogos. Sou mais um para ajudar a equipa. Estou impressionado com este grande clube. Espero dar o máximo dentro e fora de campo. Fui muito bem recebido e acredito que nos próprios dias, vou ficar ainda mais feliz, vou-me soltar mais porque os colegas vão-me colocar mais à vontade.""Sou um jogador atrevido, muito batalhador, e nunca desisto. Vou sempre para cima dos adversários, com garra. Vou fazer tudo para puxar pela equipa e a equipa vai puxar por mim, para estar o mais rapidamente adaptado, e quanto mais rapidamente isso acontecer, mais rapidamente poderei contribuir. Prometo dar o máximo dentro de campo e trazer alegrias."