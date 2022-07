Geovani a chegar ao V. Guimarães pela porta da equipa B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Geovani, ex-Famalicão, está a caminho do V. Guimarães. Segundo apurou, o avançado brasileiro, de 21 anos, tem tudo acertado para ser reforço dos minhotos por empréstimo pelo Barcelona Esportiva, o mesmo emblema que o havia cedido aos famalicenses.Em Guimarães, Geovani, que, no Famalicão, se dividiu entre os sub-19 e os sub-23, ainda que com uma passagem curta pela equipa principal, deverá entrar pela porta da equipa B.