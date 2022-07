Geovani Júnior reforça equipa B do V. Guimarães

O V. Guimarães oficializou a contratação de Geovani Júnior, por empréstimo do Barcelona Esportivo, confirmando a informação adiantada em primeira mão por. A cedência é válida por uma temporada, com os minhotos a ficarem com uma opção de compra de 300 mil euros por 50 por cento do passe. Caso essa opção seja acionada, o jogador ficará ligado ao clube por mais duas épocas.Depois de três épocas em Famalicão, onde representou sobretudo as formações sub-19 e sub-23, o extremo brasileiro muda-se agora para Guimarães, integrando a equipa B. Em declarações aos meios do clube, Geovani, mostrou-se entusiasmado com o novo passo na carreira."Quando soube da oportunidade de vir para cá, fiquei logo empolgado porque sei do peso desta camisola. O objetivo é chegar à equipa principal, mas sei que tenho um caminho a percorrer e que preciso, inicialmente, de justificar a aposta e mostrar o meu valor", afirmou o jogador, de 21 anos, que se descreve como "rápido, confiante e habilidoso".Em relação ao que pretende alcançar no novo clube, Geovani não tem dúvidas: "Nos últimos jogos estava a marcar golos e é algo que pretendo fazer mais aqui no Vitória. Sei que os adeptos são exigentes, porque também já os conheço, e também por isso é que me sinto como uma criança quando recebe um presente."