Gonçalo Nogueira renova com o V. Guimarães: «Objetivo é chegar à equipa principal»

Gonçalo Nogueira renovou contrato esta quarta-feira com o V. Guimarães por mais quatro épocas, ou seja, até 2026, visto que o anterior vínculo expirava no final desta temporada.O médio, de 18 anos, representa os vimaranenses desde 2013/14, tendo passado por maior parte dos escalões de formação do clube minhoto. "Sinto-me muito feliz por prolongar a minha ligação com o clube. Estou aqui vai fazer 10 anos, é uma casa que conheço muito bem, conheço as pessoas, sinto-me bem aqui, sinto-me feliz, e espero continuar a evoluir. É um clube muito especial para mim. Tenho aqui muitas histórias dentro desde clube e espero continuar com muitas mais. O meu objetivo principal é chegar à equipa principal. Quero fazer uma boa época na equipa B e quando for chamado à equipa principal poder dar uma boa resposta", referiu aos meios do clube, olhando ao exemplo de outros jogadores vimaranenses."Posso prometer trabalho, dedicação, dar sempre tudo pelo clube, que acho que é muito importante, jogar bem, fazer golos e assistências. O clube e o presidente acreditam em mim, os treinadores da equipa principal e B também confiam muito em mim, só espero ter bons resultados e continuar o meu percurso aqui no Vitória. Quando olho para o André Almeida ou o Dani Silva, são jogadores referencia para mim, porque fizeram o mesmo percurso que eu, ou parecido, e isso é um motivo de confiança, porque se eles lá chegaram, eu também posso chegar e jogar pela equipa principal", frisou.Gonçalo Nogueira está habituado a jogar em escalões acima da sua idade, tendo mesmo feito a pré-época com a equipa principal, mas reconhece que ainda tem aspetos a melhorar no seu jogo. "Sei que ainda posso melhorar muita coisa, fisicamente, por exemplo, sinto que ainda tenho de evoluir nesse aspeto, e aprender com os jogadores mais velhos, receber a experiência deles. Creio que jogar sempre em patamares acima puxa sempre mais por nós, porque os jogadores são de maior qualidade, têm uma maior experiência e isso é bom para mim, e faz-me crescer todos os dias e é isso que eu pretendo", apontou o médio, que tem atuado pela equipa B do V. Guimarães esta época.