Grafiti de grandes dimensões vai eternizar Neno no D. Afonso Henriques

O Vitória vai eternizar Neno no Estádio D. Afonso Henriques, com recurso a um grafiti de grandes dimensões. A obra, do artista Miguel Mazeda, vulgo Guel Do It, cobrirá toda a parede junto à porta 10 e irá ser inaugurada no dia 27, data em que o guardião completaria 60 anos.Há dias, o emblema minhoto tinha anunciado o adiamento da gala em memória a Neno, em virtude das atuais condições pandémicas, mas prometeu uma homenagem pública ao antigo guarda-redes.