Grupo vitoriano garante convívio com Neno em todos os momentos

O plantel do Vitória, representado por Flávio Meireles e os capitães de equipa, emitiu uma nota a vincar que Neno esteve próximo do grupo em todos os momentos antes de perder a vida, precocemente, no passado mês de junho.





"O Neno, para nós, sempre foi e sempre será visto com respeito, com lealdade, com amizade, com companheirismo. O Neno sempre esteve no seio deste grupo, diariamente, em todos os treinos presente, convivendo com todos os jogadores, com todos os treinadores, com todos os departamentos que fazem parte da estrutura do Vitória, tendo livre acesso a balneário, todos os departamentos, convivendo com funcionários e staff do clube", referiu Flávio Meireles num vídeo partilhado no site do clube, onde surge ladeado pelos capitães André André, Rochinha, Ricardo Quaresma e Bruno Varela.