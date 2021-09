Gui e o jogo com o Belenenses SAD: «Temos de ter paciência com bola»

Depois da paragem competitiva, o V. Guimarães regressa ao jogos do campeonato frente ao Belenenses SAD. Na antevisão do encontro, o médio Gui deu a receita para que os vitorianos possam conseguir um bom resultado.





"O Belenenses SAD é uma equipa que joga com as linhas um bocado recuadas, temos de ter alguma paciência com bola. Acho que, individualmente, o Vitória tem uma equipa muito forte e, se estivermos ao nosso melhor nível, as coisas boas vão aparecer. Acho que o segredo está no treino. Se treinarmos bem, acabamos por jogar bem. Se defendermos bem, acabamos por defender bem. Acho que os treinos nos têm mostrado e dado qualidade e confiança, e é isso que queremos transportar para o jogo", começou por referir o jovem.O jogador, de 19 anos, esteve ao serviço da seleção sub-20 e vincou o papel do clube e dos seus compaheiros para que esta chamada acontecesse: "Tem sido uma semana muito boa. Fiz dois jogos na seleção, agora estou de volta ao clube. A equipa A dá-me muita competência física e técnica e, se estou na seleção, é pelo que tenho feito no clube e porque os meus colegas me têm ajudado. O jogador do Vitória tem características próprias a nível de intensidade, de querer mostrar o que temos em jogo... o clube tem uma formação fantástica, daí termos tantos jogadores nas seleções".Gui concluiu dando ênfase aos ensinamentos que os colegas de posição lhe têm dado. "Tem sido um ano de sonho, a verdade é que ainda estamos no início, mas para mim é algo que eu já queria há muito tempo. Consegui esse objetivo, espero continuar a trabalhar aqui na equipa A e isso vai-me fazer evoluir enquanto jogador e enquanto pessoa. Os treinos aqui são muito exigentes, o Vitória tem um plantel muito forte e eu como jovem, vejo colegas a trabalhar ao meu lado, como o André André, o André Almeida, que são referências, e tenho de aprender e trabalhar com eles. A exigência é sempre alta e vai-me fazer bem, de certeza, treinar com eles", rematou.