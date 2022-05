Gui perto da saída do V. Guimarães

António Miguel Cardoso, assumiu, aquando da chegada à presidência do V. Guimarães, que uma das suas prioridades passava por estabilizar o clube a nível financeiro. Pois bem, o dirigente parece ter encontrado uma fórmula para ir ao encontro desse objetivo: a venda de ativos.De acordo com o Desportivo de Guimarães, Guilherme Guedes, Gui no seio do clube, está em vias de deixar os minhotos, numa operação que pode deixar uma boa quantia de dinheiro nos cofres vitorianos. O jovem médio, de apenas 20 anos, é representado por Jorge Mendes, aspeto que aproxima de forma quase imediata qualquer clube de uma operação positiva a nível financeiro.Na temporada que agora finda, Gui alinhou em nove jogos pela equipa principal. Ao serviço da equipa B participou em 18 encontros.