Gui realça apetência de Pepa para "interagir" com jogadores do Vitória

O médio Gui, de 19 anos, mostrou-se esta segunda-feira agradado com a "postura" do treinador Pepa na pré-temporada do V. Guimarães, pela capacidade que mostra para "interagir" com o plantel.

Depois de uma época em que apontou sete golos em 21 jogos pela formação sub-23 vitoriana e um golo em sete partidas pela equipa B, o futebolista iniciou a temporada 2021/22 no plantel principal e assumiu o desejo de "agarrar a oportunidade" dada pelo clube e pelo treinador Pepa, a quem 'teceu' elogios.

"É um treinador com muita experiência na Liga, que nos vai ajudar. Tem uma postura que me agrada, porque gosta de interagir com os jogadores. Acho que isso é importante para o nosso crescimento individual", realçou à imprensa presente em Troia, local do distrito de Setúbal onde os vimaranenses vão estagiar até sábado.

Gui acrescentou que o "foco" da semana anterior, a primeira de treinos, foi a "vertente física", mas a "parte tática" esteve igualmente presente, com os jogadores a "assimilarem as ideias" do treinador que conduziu o Paços de Ferreira ao quinto lugar na época passada.

Ligado ao V. Guimarães desde a época 2012/13, o atleta natural de Santa Marta de Penaguião reconheceu sentir "um pouco de ansiedade" por subir à equipa principal e, mesmo tendo sido titular no triunfo sobre o Feirense, no sábado, por 2-1, avisou que tem ainda "muito que galgar" numa fase "muito precoce da pré-época".

"Não quero criar expectativas, mas sim continuar a trabalhar", disse, frisando ainda que as eventuais hipóteses de jogar vão depender do seu "rendimento" e que a "competitividade" no seio do grupo é "uma coisa saudável".

O médio vincou ainda que é "motivador" trabalhar com "referências" como o médio e capitão de equipa André André, de 31 anos, e o extremo Quaresma, de 37, que, apesar dos títulos ganhos no Sporting, no FC Porto, no Besiktas, no Inter de Milão e ainda na seleção nacional (Euro'2016), continua a ser exemplo de profissionalismo.

"Há um pormenor do Quaresma. Depois da carreira que fez e de tudo o que ele conseguiu, é sempre o primeiro a chegar aos treinos. Acho que isso é fantástico. Quero aprender muito com ele, com o André André e o Sílvio. São jogadores que têm muita experiência e que de certeza nos vão ajudar ao máximo", vincou.

Convicto de que o Vitória é um clube com "adeptos muito exigentes", Gui expressou o desejo do balneário regressar ao Estádio D. Afonso Henriques na época 2021/22, com "adeptos nas bancadas".

Com contrato válido até 2025/26 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros associada, Gui disse ainda ter como referências para a sua posição o alemão Mesut Özil, bem como o croata Luka Modric e o brasileiro Kaká.





