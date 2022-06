Gui troca o V. Guimarães pelo Almería e minhotos ficam com percentagem de futura venda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gui vai deixar o Vitória e rumar a Espanha. O médio tem tudo acertado com o Almería, onde vai assinar um contrato válido por seis anos.Formado no Vitória, o jovem, de 20 anos, era uma das esperanças de grande encaixe dos minhotos, cenário que está prestes a confirmar-se.Isto porque a transferência vai valer 3 milhões à cabeça, com mais 2 em objetivos. Para além disto, o Vitória salvaguarda 25% de uma futura venda.