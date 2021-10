Guiné-Bissau chama Alfa Semedo

Alfa Semedo foi uma vez mais convocado pela Guiné-Bissau para os jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022. Depois da dupla jornada frente a Marrocos, a seleção guineense prepara agora as derradeiras rondas na fase de qualificação e contará novamente com a contribuição do médio do V. Guimarães.

Nos dois jogos que se avizinham, a Guiné-Bissau irá defrontar a Guiné-Conacri, a 11 de novembro, e o Sudão, passados três dias, ou seja, no dia 14. Até ao momento, Alfa Semedo foi utilizado em todas as partidas de apuramento, sendo até totalista.

Jovens também na seleção

Diogo Sousa e Nuno Correia, jovens da formação do Vitória, foram chamados ao estágio da seleção sub-16.