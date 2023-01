Gustavo Nnachi é reforço para a equipa B do V. Guimarães

O V. Guimarães oficializou, esta terça-feira, a contratação de Gustavo Nnachi, médio de 20 anos de idade. O jogador equatoriano chega por empréstimo, com opção de compra, do LDU Quito e vai atuar na equipa B vitoriana."Sei que vou precisar de alguns dias para me adaptar a uma nova realidade mas estou muito confiante de que tudo vai correr bem. Já vi as instalações da Academia do Clube, onde vou treinar, e só posso estar muito feliz por estar a dar este passo na minha vida. Vou discutir um lugar na equipa e tentar contribuir para que haja melhores resultados. Sei que o grupo passa por um momento complicado e serei mais um para mudar o rumo das coisas. Irei encontrar uma competição que será uma novidade para mim mas o futebol é futebol em qualquer lado", disse o jovem aos meios do clube.Neste momento, o V. Guimarães B é o último classificado da série A da Liga 3.