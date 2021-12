Hélder Sá aumenta lote de casos positivos à Covid-19 no V. Guimarães

Hélder Sá juntou-se a Ricardo Quaresma, Marcus Edwards e Gui no lote de indisponíveis no Vitória devido à Covid-19. O lateral-esquerdo também testou positivo e, em virtude disso, é baixa para o jogo desta quarta-feira com o Boavista.De recordar que na terça-feira ficaram a conhecer-se os positivos de Quaresma, Edwards e Gui, depois dos testes PCR terem confirmado o resultado dos testes antigénio efetuados na véspera.Na antevisão do jogo com o Boavista, Pepa lamentou as ausências, mas garantiu que o plantel tem opções que lhe dão garantias. "Temos de saber lidar com isso com naturalidade. Temos esta pandemia e temos de saber lidar com ela. Vou ser coerente, o meu discurso é igual. O infortúnio de uns é a oportunidade para outros. A nossa cabeça está tranquila, porque todos trabalham bem e todos estão pontos. Todos nós gostamos de ter a equipa na máxima força, mas há soluções na equipa B e nos sub-23, que treinam connosco muitas vezes, com as precauções devidas. Os casos vão aparecer, vemos isso com naturalidade. É uma pena, mas é o que é. Sentimos que temos a equipa preparada, isso é o mais importante", disse.