Hélder Sá elogia Safira: «Era o patinho feio e agora marca golos decisivos»

Matheus Índio e Hélder Sá estiveram à conversa com a equipa de sub-15 do Vitória, esta quinta-feira, numa iniciativa que visa ajudar os mais jovens a perceber o caminho até à chegada a profissional. Os dois jogadores da equipa A vitoriana deram alguns conselhos e o lateral-esquerdo usou-se até do exemplo de Safira para mostrar que desistir não é uma opção."Quando nos criticam, devemos pensar que estamos neste clube porque temos valor acima da média. Vejam o exemplo do Safira. Era o patinho feio e agora marca golos decisivos. Temos de olhar para as críticas de forma positiva. Se nos criticam é porque já viram melhor da nossa parte", disse Hélder Sá, ressalvando, ainda assim, um aspeto importante: "Depois de uma derrota nunca andamos de sorrisinhos uns para os outros. Sabemos é que temos de trabalhar mais. Não podemos fazer de conta que está tudo igual, mas também nunca achamos que somos os melhores só porque vencemos jogos. O trabalho está acima de tudo."Matheus Índio, por outro lado, explicou o que é necessário fazer num clube como o Vitória. "Temos que fazer o melhor possível, todos os dias. Tem de haver foco, disciplina e dedicação. Optei pelo vitória pela sua grandeza e pelos adeptos. É um clube diferente. Vocês vão sentir isso quando chegarem à equipa principal: sentir o calor dos adeptos é algo incrível", referiu o médio.Por fim, Hélder Sá destacou o sentimento de representar o clube. "Fala-se nos três grandes… Representar este clube é algo único. Entrar no Estádio D. Afonso Henriques cheio dá um nervosinho enorme. Não há palavras para aquilo", concluiu.