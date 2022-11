Hélder Sá: «Entregámo-nos nos 120 minutos e conseguimos chegar à próxima fase»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hélder Sá foi parte ativa da vitória do V. Guimarães no prolongamento (2-1), sobre o Vizela, que garantiu a qualificação na 4ª eliminatória da Taça de Portugal."Os jogos da Taça de Portugal são sempre muito complicados porque ninguém quer ficar de fora, toda a gente quer chegar ao Jamor, que é o principal destino. Queríamos muito passar, demos tudo e tentamos dentro dos 90 minutos, entregámo-nos nos 120 minutos e conseguimos chegar à próxima fase. Dominámos na primeira parte, sabíamos que o Vizela ia com tudo para cima de nós, mantivemo-nos organizados, cerrámos fileiras", explicou em declarações à Sport TV o defesa de 19 anos que espera continuar a ter oportunidades por parte de Moreno."É um ciclo de aprendizagem. Sou novo, o importante nesta idade é jogar. Espero ter mais minutos na equipa principal", vincou.