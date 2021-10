Hélder Sá: «Resultado mais justo seria a vitória do V. Guimarães»

Titular diante do Benfica, o lateral esquerdo Hélder Sá consideoru que o resultado mais ajustado para o encontro desta noite teria sido a vitória dos minhotos e não o 3-3 final que se verificou. Ainda assim, Hélder Sá destaca a reação da equipa perante as vantagens contrárias.





"Penso que o resultado mais justo seria a vitória do V. Guimarães. Queria destacar que depois de dois golos sofridos cedo conseguimos ir para cima do adversário e marcar logo um golo. Sofremos mais um mas procurámos sempre a vitória. Queria destacar a entrega e a luta que a equipa teve durante os 90 minutos", começou por dizer, em declarações à SportTV."O golo antes do intervalo fez muita diferença. Ir para o intervalo com um 3-1 ou um 3-2 é muito diferente. Voltámos a saber que com apenas um golo de diferença poderia relançar o jogo. Com estes adeptos a agradecer torna-se mais fácil e são uma força extra.Em relação às contas do apuramento para a final four , o jogador dos minhotos lembrou que os minhotos estão em boa posição. "Tudo é possível. Estamos em primeiro. Se acabasse agora éramos nós que passávamos. É uma competição de Portugal. É boa para os jovens ganharem ritmo."