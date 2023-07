Hélder Sá ruma ao Radomiak Radom por empréstimo

O V. Guimarães cedeu o defesa Hélder Sá ao Radomiak Radom, da Polónia. O acordo com o clube do primeiro escalão daquele país contempla uma opção de compra que pode ser acionada pelos polacos no verão de 2024.Hélder Sá já não participou no treino que teve lugar este sábado, à porta aberta , no campo n.º 5 da Academia vitoriana. O lateral-esquerdo foi autorizado pela SAD a acertar os termos do acordo com o Radomiak Radom, depois dos dois clubes já terem alcançado um entendimento.O famalicense cumpriu oito temporadas no Vitória, onde chegou em 2015 para representar a equipa sub-15. Na época passada foi utilizado por Moreno Teixeira em 15 partidas da formação principal.O Radomiak Radom já tinha recrutado mais dois jogadores em Portugal, os avançados Edi Semedo (ex-Penafiel) e Pedro Henrique (ex-Farense).