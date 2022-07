Herculano Nabian apresentou-se ao serviço

Herculano Nabian já se encontra ao serviço junto do plantel de Pepa.O jovem internacional português sub-18 fez o último jogo por Portugal a 30 de junho e estava naturalmente autorizado a apresentar-se mais tarde.Entretanto, tal comojá noticiou e com base em informações reveladas pelo site 'Tuttomercato', Herculano Nabian tem sido seguido por vários clubes italianos e está na agenda de clubes como Empoli, Udinese e Lecce.Com apenas mais um ano de contrato e uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros, Herculano Nabian cumpriu os primeiros jogos na equipa principal na temporada passada, em que esteve igualmente ao serviço da formação B. O ponta-de-lança, de 18 anos, chegou ao V. Guimarães em 2018, proveniente do Belenenses.Entretanto, a semana de trabalho em Guimarães começou com Rúben Lameiras e o Mikel Villanueva ainda em gestão de esforço dos problemas musculares que apresentaram no estágio realizado em Melgaço. Já Tomás Händel dá seguimento ao processo de recuperação da lesão muscular que o afetou e que obrigou a uma intervenção cirúrgica.