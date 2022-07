Herculano Nabian seguido por clubes italianos

O avançado do V. Guimarães, Herculano Nabian, está a ser seguido por três clubes italianos.De acordo com as informações reveladas pelo site 'Tuttomercato', o jovem internacional sub-18 interessa a clubes como Empoli, Udinese e Lecce.Herculano Nabian ainda não se juntou aos trabalhos de pré-época dos vimaranenses, uma vez que esteve ao serviço da Seleção sub-18, que realizou o derradeiro encontro no passado dia 30 de junho. A incorporação do jovem ponta-de-lança no grupo de Pepa deverá acontecer numa fase mais adiantada da pré-temporada.Com contrato válido apenas por mais uma época e uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros, Herculano Nabian cumpriu os primeiros jogos na equipa principal na temporada passada, em que esteve igualmente ao serviço da formação B.O ponta-de-lança, de 18 anos, chegou ao V. Guimarães em 2018, proveniente do Belenenses. Na primeira época em Guimarães marcou 34 golos na equipa sub-15.