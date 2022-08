Herculano não viajou com o V. Guimarães e estará a um passo do Empoli

O portal 'Tuttomercato' noticia, esta terça-feira, que o avançado guineense Herculano está muito perto de ser confirmado como reforço do Empoli, adiantando um provável acordo de cinco temporadas.Herculano Nabian, de apenas 18 anos, não entra nas contas de Moreno para a equipa principal do Vitória e, de resto, nem seguiu viagem com a comitiva vitoriana rumo à Croácia, onde os conquistadores vão enfrentar o Hajduk Split esta quinta-feira, para a Conference League.Recorde-se que Herculano tem contrato com o Vitória até 2025 e cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.