Händel elogia adeptos do V. Guimarães: «O que vivi no D. Afonso Henriques foi arrepiante»

O forte apoio que o Vitória recebeu no jogo frente ao Belenenses SAD, no qual terminou com apenas nove jogadores, impressionou e de que maneira Tomás Händel. Mesmo não tendo contribuído nessa partida, o médio assistiu ao encontro no D. Afonso Henriques e ficou "arrepiado" com a forma como o público levou a equipa 'ao colo' até ao empate no final.





"Infelizmente não pude contribuir no último jogo, mas aquilo que vivi no D. Afonso Henriques foi arrepiante. A massa adepta é única. Quando estávamos em dificuldade, eles foram fantásticos e conseguimo-nos transcender e ultrapassar todos os obstáculos, muito devido a eles. Saímos desse jogo, claramente, muito reforçados porque a nossa união é fabulosa, a comunhão que há entre a equipa e os adeptos é fantástica, entre a equipa e a cidade é fantástica e agora, como é óbvio, queremos chegar ao jogo com o FC Arouca e premiar toda esta dedicação, premiar estes adeptos, e premiar, sobretudo, a nossa equipa com um triunfo", referiu, em declarações aos meios do clube, apelando a nova avalanche de apoio, agora em Arouca."Vai ser muito importante o apoio dos adeptos, como foi no último jogo, em que foram o nosso 12.º jogador. Estávamos a jogar com 9 mas não estamos a jogar com 9. Sei que a adesão aos bilhetes está a ser impressionante e esperamos que o apoio deles seja mais um trunfo para nós", apontou.A cumprir a primeira temporada ao serviço da equipa principal, o médio faz agora um balanço aos primeiros meses de trabalho, elogiando Pepa e a mentalidade de todos. "Sinceramente eu acho que a este nível, num clube como o Vitória, o nível de entrega, quer se seja da formação, quer se seja um jogador que vem de fora, tem de ser sempre o máximo. O nível de entrega e de responsabilidade tem de estar sempre no máximo porque só assim é que vamos ter sucesso num clube como este. O mais importante é confiarmos naquilo que temos feito até agora de muito bem. Como disse no início, há coisas a corrigir, temos espaço para melhorar, estamos a trabalhar durante a semana para melhorar aquilo que fizemos menos bem, mas confiamos muito em nós, confiamos muito nas ideias do treinador e vamos conseguir dar a volta a este ciclo de dois empates e regressar às vitórias", garantiu.