Hugo Ferreira quer ficar "muitos mais" anos no V. Guimarães após assinar contrato profissional

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos dias, o V. Guimarães voltou a oferecer contrato profissional a um jovem da formação. Neste caso foi a vez de Hugo Ferreira, jovem de 17 anos que assinou por três anos."A nível individual a época foi boa e tinha a esperança de assinar contrato ainda este ano. Felizmente aconteceu e só posso estar grato por isso. Estou cá há quatro anos e espero cá ficar por muitos mais, pois tenho sido sempre muito bem tratado aqui. É uma casa onde não me falta nada e onde fazem tudo para que o jogador se sinta confortável. É um orgulho poder representar o Vitória", disse o jovem aos meios do clube.Na época que agora finda, Hugo Ferreira foi o melhor marcador dos sub-17 do Vitória. Em 2022/23, o jovem representará os sub-19.