Hugo Silva: «Fomos com tudo atrás do resultado mas infelizmente não conseguimos»

Hugo Silva, um dos treinadores-adjuntos de Pepa no Vitória de Guimarães foi o rosto da equipa técnica vimaranense na flash-interview da Sport TV no final do duelo com o Sporting (1-3) em virtude das expulsões do treinador principal e de um outro elemento do staff durante o decorrer do jogo.

Hugo Silva realçou o desempenho da equipa nos 90 minutos, sublinhando a boa resposta dada pelos jogadores no momento em que sofreram o segundo golo dos leões.

"A equipa esteve bastante bem, há que valorizar o que foi feito pelos jogadores, quando tivemos a bola na 1.ª parte soubemos como criar mossa no adversário, interpretaram muito bem o que pedimos e estamos a crescer nesse aspeto. Nos primeiros minutos da 2.ª parte não entrámos bem, também por mérito do Sporting. Mas depois do golo tivemos capacidade, fomos com tudo atrás do resultado mas infelizmente não conseguimos", disse.

Teria sido mais fácil ir para o intervalo com o 1-0 no marcador?

"Sentimos que a equipa, na entrada da segunda parte, esse golo acabou por não nos intranquilizar. Mas faz parte do jogo e também por mérito do adversário. Há que valorizar este espetáculo, este público que foi fantástico e apoiou a equipa do início ao fim."

Ausências no banco na próxima jornada em virtude das expulsões

"Estamos todos alinhados na mensagem que passamos. Falando na pessoa do míster, que é o elemento que tem a imagem mais presente, tem uma atitude muito positiva para com os seus, atitude essa que vai manter-se", terminou.