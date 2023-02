Ibrahima Bamba comprometido com o V. Guimarães

Ibrahima Bamba foi o protagonista principal do caso que marcou o mercado de inverno do V. Guimarães, ao mostrar publicamente, através das redes sociais, o desagrado com o facto da SAD ter rejeitado negociar a sua transferência.No final de uma semana atribulada, que motivou mesmo uma conversa do treinador Moreno Teixeira com o plantel, o defesa recuperou o seu histórico com a camisola do clube na rede social Instagram, de onde havia apagado todas as referências aos vimaranenses , na passada terça-feira, data limite para o fecho do mercado.Ultrapassa a frustração de não ter sido transferido para o Copenhaga, da Dinamarca, Ibrahima Bamba já mostrou no seio do grupo estar comprometido com o Vitória até ao final da época. Agora, recuperou o seu histórico que o liga ao clube nas redes sociais, tema que foi muito comentado pelos adeptos.