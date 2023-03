Ibrahima Bamba é baixa confirmada no V. Guimarães para o jogo com o Benfica

Depois de ter saído com queixas no jogo frente ao Arouca, Ibrahima Bamba é baixa para a visita do V. Guimarães ao reduto do Benfica, confirmou o clube esta terça-feira. O defesa-central está a contas com uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda e é assim carta fora do baralho para a próxima partida dos minhotos.No plano oposto, Moreno volta a contar com Celton Biai, Bruno Gaspar e Hélder Sá, que recuperaram de uma entorse no tornozelo direito, de um traumatismo na coxa direita e de uma entorse no joelho esquerdo, respetivamente. Desta forma, Celton Biai deve assumir a titularidade, isto depois de Rafa Oliveira ter atuado nos últimos dois jogos dos vitorianos.No boletim clínico do Vitória estão ainda, além de Bamba, Jorge Fernandes e Zé Carlos.