Ibrahima Bamba força saída: médio apagou todas as referências ao V. Guimarães no Instagram

A poucas horas do fecho do mercado, Ibrahima Bamba pode estar a forçar a saída do V. Guimarães. O jogador, de 20 anos, tem sido umas das figuras dos minhotos e soma interessados um pouco por toda a Europa.Para além de ter feito uma publicação na sua história do Instagram com a mensagem "Quem ri por último ri melhor. A vida é feita de escolhas", o italiano apagou todas as fotografias que tinha com referências ao Vitória e deixou de seguir a formação vimaranense na referida rede social. Uma situação para ser acompanhada nas próximas horas.Em 2022/23, o jovem soma 24 jogos pelo conjunto orientado por Moreno.