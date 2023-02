Ibrahima Bamba não vai deixar plantel do V. Guimarães

Ibrahima Bamba não vai deixar o plantel do V. Guimarães no mercado de inverno. A SAD liderada por António Miguel Cardoso não pretende vender o passe do defesa-central, uma vez que considera que as propostas em cima da mesa não refletem o valor do jogador.De acordo com as informações recolhidas por, o Vitória recusou as duas propostas formais que chegaram aos gabinetes da SAD. O Bolonha, de Itália, ofereceu 5 milhões de euros pelo passe do jogador, enquanto o Copenhaga, da Dinamarca, queria garantir Ibrahima Bamba por 6 milhões de euros. O jogador, segundo apurámos, pretendia que o Vitória aceitasse a proposta dos dinamarqueses, uma vez que se tratava da mais vantajosa para si do ponto de vista financeiro.A SAD do Vitória está irredutível na posição que assumiu e apenas regressará à mesa de negociações se surgir uma proposta financeiramente tentadora. Até porque já existe um pré-acordo com outro clube para a transferência de Ibrahima Bamba no Verão, por valores que vão ao encontro das pretensões do Vitória. Um pré-acordo que permite ao clube manter o jogador nas suas fileiras até ao final da época.Tal como já noticiámos esta tarde, Ibrahima Bamba tem procurado forçar a saída do Vitória. O defesa-central terá mesmo mostrado indisponibilidade para defrontar o Chaves, mas foi convencido, na segunda-feira, a ir a jogo. Neste contexto, a continuidade de Ibrahima Bamba no plantel irá revelar-se mais um processo de difícil gestão para a equipa técnica liderada por Moreno Teixeira.