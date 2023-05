Ibrahima Bamba pré-convocado para a seleção da Costa do Marfim

Figura de destaque do V. Guimarães na temporada 2022/23, Ibrahima Bamba está pré-convocado para o próximo jogo da seleção da Costa do Marfim. Depois de ter estado presente em estágios de observação da seleção italiana (tem dupla nacionalidade), o jovem pode assim estrear-se pelo conjunto africano.A lista final do selecionador Jean-Louis Gasset será conhecida no dia 8 de junho, estando o jogo com a Zâmbia agendado para 17 de junho. A partida é a contar para a fase de apuramento para a CAN 2023, sendo que, neste momento, a Costa do Marfim lidera o grupo H com 10 pontos em quatro encontros.Na época que agora finda, Bamba, que pode atuar como médio-defensivo e defesa-central, disputou 35 jogos pelo Vitória.