Ibrahima Bamba renova até 2026 e fica blindado por cláusula de 30 milhões de euros

Ibrahima Bamba renovou o seu contrato com o Vitória até junho de 2026, tendo ficado blindado por uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros. O médio, que tem atuado como central no esquema adotado por Moreno, é um dos principais ativos do clube e é visto como aposta de presente e de futuro. Fica agora mais seguro e com melhores condições salariais."Esta renovação de contrato é uma grande prova de confiança e espero continuar a mostrar o meu valor neste clube. Jogar num clube como estes ajuda-me a crescer e a melhorar. Jogar no Vitória e jogar na Primeira Liga faz com que a exigência seja maior, a intensidade seja maior e só espero continuar a evoluir, a crescer, e a ajudar a equipa a fazer sempre o melhor", disse Bamba, em declarações aos meios do clube.