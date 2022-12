Ibrahima Bamba volta a ser chamado a um estágio da principal seleção italiana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há duas novidades no estágio de preparação da principal seleção italiana. Giuseppe Ambrosino, do Nápoles, é um dos que entra o grupo que Roberto Mancini vai observar entre esta terça-feira e a próxima quinta-feira.O outro é Ibrahima Bamba. O jovem jogador do V. Guimarães já havia sido chamado em maio último e o selecionador transalpino quer mantê-lo debaixo de olho em Coverciano.O defesa/médio, de apenas 20 anos, tem sido escolha habitual de Moreno nos minhotos e integra o grupo de jogadores que atuam fora de Itália e também na Serie A transalpina, onde se encontra o benfiquista Cher Ndour