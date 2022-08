Ida de André Almeida para o Valencia vai render milhões ao V. Guimarães

André Almeida vai, ao que tudo indica, reforçar o Valencia até ao fecho do mercado. De acordo com os relatos oriundos de Espanha, o acordo entre o emblema valenciano e o Vitória está selado e por valores importante para os cofres minhotos.Ora, segundo as últimas informações, o negócio deve render algo como 7,5 milhões de euros, o que, a confirmar-se, será a maior venda do Vitória na presente janela de transferências.André Almeida, de resto, deve assinar por cinco temporadas. O médio, recorde-se, estava também na agenda do FC Porto e do Wolverhampton.