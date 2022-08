Imprensa espanhola coloca André Almeida na órbita do Valencia

André Almeida tem sido um nomes mais badalados no plantel do V. Guimarães neste mercado de transferências e, ao que tudo indica, há mais um interessado no médio. Assim, de acordo com o jornalista Héctor Gómez, do programa 'Tribuna Deportiva', o Valencia está a tentar avançar para a contratação do camisola 70 vitoriano.O jogador está a entrar no último ano de contrato, pelo que esta pode assumir-se como a altura ideal para o V. Guimarães tentar tirar dividendos com a venda do atleta. O médio, recorde-se, tem sido bastante associado ao FC Porto.Na presente temporada, André Almeida tem duas assistências em seis encontros.