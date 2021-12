Imprensa sérvia coloca Sacko na rota do Estrela Vermelha

Figura de peso no plantel do V. Guimarães, Sacko interessa ao Estrela Vermelha, avançou, esta segunda-feira, a imprensa sérvia. Ao que tudo indica, o conjunto de Belgrado pretende mesmo garantir a contratação do maliano já neste mercado de inverno.Chegado a Guimarães em 2015, Sacko tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. De acordo com a comunicação social sérvia, o Vitória exige cerca de 2 milhões de euros pelo passe do jogador de 26 anos, valor considerado demasiado elevado pelo Estrela Vermelha.Na presente época, Sacko soma um golo em 17 partidas disputadas.