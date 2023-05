Indisposição de Bruno Varela custa quase 1.300 euros ao Vitória

O Vitória foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 1.286 euros pelo atraso de três minutos no regresso do intervalo do jogo com o Gil Vicente, na 33ª jornada do campeonato.Segundo o mapa de castigos, que cita relatórios do árbitro e delegados da Liga, o atraso ficou a dever-se a uma indisposição de Bruno Varela, guarda-redes da equipa vimaranense que chegou atrasado para a segunda parte.O conjunto de Guimarães foi ainda multado em 1.071 euros devido a cânticos entoados pelo público.