Inglaterra chama por André Almeida e V. Guimarães esfrega as mãos com possível encaixe

Depois de ter vendido André Almeida ao Valencia por 8 milhões de euros no início da temporada, o Vitória está em vias de voltar a lucrar com o médio. Para se ser mais concreto, o conjunto minhoto pode encaixar mais 4,4 milhões de euros em negócios a envolver o internacional jovem por Portugal.De acordo com informações provenientes de Espanha, o Brighton e o Aston Villa estão interessados em André Almeida e estão dispostos a avançar com propostas na casa dos 30 milhões de euros pelo jovem. Ora, perante o facto de o Vitória ter reservado 20 por cento das mais-valias (22 milhões de euros, neste caso) de uma futura transferência do jogador, o emblema presidido por António Miguel Cardoso verá entrar nos seus cofres os tais 4,4 milhões de euros se a venda de André Almeida pelos valores referidos se concretizar.A viver a sua primeira temporada em Espanha, André Almeida soma dois golos e quatro assistências em 29 encontros pelo Valencia. Neste momento, o emblema che está em zona de despromoção.