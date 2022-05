O internacional japonês Ryoya Ogawa vai ser reforço do V. Guimarães para as próximas épocas. O lateral esquerdo, de 25 anos, representa o FC Tokyo, actual 9.º classificado da J-League.O V. Guimarães já chegou a um acordo com Ryoya Ogawa, que em breve deverá chegar a Guimarães para formalizar a transferência.Internacional pela Seleção principal do Japão por cinco vezes, Ryoya Ogawa tem sido um dos jogadores mais utilizados no FC Tokyo nas últimas temporadas. O lateral fez a formação naquele clube, tento também representado a equipa sub-23 antes de se afirmar na equipa principal.