O Comando Distrital da PSP de Braga anunciou, esta segunda-feira, ter efetuado três detenções no âmbito do jogo entre V. Guimarães e FC Porto, do passado domingo.Através de comunicado, a referida força de segurança explica que dois adeptos, um do sexo masculino, com 25 anos, e outra do sexo feminino, com 29, foram detidos por agressão às autoridades.O terceiro indivíduo, de 43 anos, foi detido após invadir o terreno de jogo , momento que acabou por marcar o encontro devido às agressões que este protagonizou para com Rochinha e Geny Catamo.Este último adepto deve ser ouvido em tribunal, esta segunda-feira.