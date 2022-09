«Isto é uma vergonha»: Moreno suspenso e multado em 1.428 euros pela expulsão em Braga

Moreno foi protagonista de um dos momentos mais tensos no dérbi do Minho entre Sp. Braga e V. Guimarães, no último sábado à tarde. O treinador do Vitória foi expulso pelo árbitro Nuno Almeida, após o juiz ter assinalado uma falta contra os vitorianos numa zona próxima ao banco de suplentes."Isto é uma vergonha, isto é uma vergonha, isto é uma vergonha", disse, repetidamente, Moreno em direção à equipa de arbitragem, de acordo com o mapa de castigos divulgado pelo Conselho de Disciplina, citando o relatório do árbitro. Moreno foi punido, assim, com um jogo de suspensão (falha a receção ao Santa Clara) e multa de 1.428 euros.Mas as sanções ao técnico não se ficam por aqui, já que foi punido agora em 270 euros por ter dado instruções de pé aos seus jogadores, algo que é assinalado pelos delegados da Liga pelo facto de Moreno não ter as habilitações necessárias e constar das fichas de jogo como treinador adjunto.Por esta razão, foi ainda alargado o processo disciplinar que já estava aberto à SAD do Vitória há algumas semanas (foi instaurado depois da 1.ª jornada da Liga Bwin), a propósito da composição do quadro técnico e habilitação de treinadores.A SAD vitoriana foi ainda multada em 357 euros por comportamento incorreto do público e em 786 euros por atraso no reinício de jogo.