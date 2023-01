Italianos avançam que Nápoles e Bolonha estão interessados em Ibrahima Bamba

O site 'Sportitalia.com' adiantou, esta tarde, que o Nápoles e o Bolonha estão interessados na contratação de Ibrahima Bamba.De acordo com as informações avançadas pelo portal italiano, os dois clubes identificaram o jogador do V. Guimarães como um dos alvos para reforçar os respetivos plantéis no mercado de inverno.O site Sportitalia.com recorda que a Atalanta, igualmente de Itália, assim como o Arsenal já mostraram interesse no defesa-central. Contudo, revela que tanto a Atalanta como o Arsenal não avançaram com negociações concretas para finalizar a operação no mercado de inverno, mantendo o jogador sob observação para a janela de transferências do verão de 2023.