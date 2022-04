Já há acordo para a renovação de Hélder Sá

Hélder Sá já chegou a um entendimento para a renovação do seu contrato com o Vitória. Segundo apurou, está tudo certo e o acordo deve ser anunciado a qualquer momento.As negociaçõs entre as duas partes duravam há várias semanas, sendo que o atual contrato do jovem esquerdino durava até junho de 2023, mas a SAD liderada por António Miguel Cardoso acelerou os contactos com o objetivo de fechar o processo no mais curto espaço de tempo possível.