Jaime Teixeira e Rui Carvalho já não trabalham na estrutura do futebol profissional

O diretor geral do V. Guimarães, Jaime Teixeira, e o team manager da equipa A, Rui Carvalho, já não estão a trabalhar junto da estrutura do futebol profissional dos vimaranenses.De acordo com as informações apuradas, ambos ainda continuam ligados contratualmente ao V. Guimarães, mas estão afastados do dia a dia do clube. A decisão foi tomada pela nova direção vitoriana, que, no decorrer da campanha eleitoral, já tinha assumido a intenção de promover mudanças significativas na estrutura. De resto, os dois responsáveis já não estiveram com a equipa na Madeira, no passado fim-de-semana.Jaime Teixeira e Rui Carvalho mantêm os vínculos laborais com o V. Guimarães, mas este cenário deve mudar no futuro. O objetivo da direção liderada por António Miguel Cardoso passa por negociar a rescisão do contrato com ambos no mais curto espaço de tempo possível.Jaime Teixeira chegou ao Vitória em maio do ano passado, como aposta de Miguel Pinto Lisboa, para assumir o cargo de diretor geral. Por seu turno, Rui Carvalho entrou em funções em junho de 2021, no papel de team manager.