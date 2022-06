Jaime Teixeira reclama indemnização no valor de 377 mil euros ao V. Guimarães

O antigo diretor geral do V. Guimarães, Jaime Teixeira, apresentou uma ação no Juízo do Trabalho de Guimarães em que reclama uma indemnização no valor de 377 mil euros. O processo deu entrada no dia 14, ou seja, na passada terça-feira e foi distribuído no dia seguinte.No processo 3233/22.5T8GMR, do Juiz 1 do Juízo do Trabalho de Guimarães, Jaime Teixeira pede 377.413,36 euros, referentes ao contrato que terá ficado por cumprir.Afastado de funções depois da eleição da direção liderada por António Miguel Cardoso, Jaime Teixeira esteve em negociações com os vimaranenses para rescindir o contrato, mas não chegou a um acordo. Neste processo, o antigo diretor geral do V. Guimarães apresenta como testemunhas de defesa Antero Henriques, com quem trabalhou no FC Porto, e Ângelo Silva Senra.Jaime Teixeira chegou ao V. Guimarães em maio de 2021, como aposta de Miguel Pinto Lisboa, para assumir o cargo de diretor geral.