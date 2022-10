Janvier: «Espero que esta boa série continue»

Com um golo muito importante na vitória frente ao Boavista, por 3-2, conquistada com uma reviravolta já perto do final, o médio Janvier destacou a união do grupo que se tem feito esta época."Este ano temos um grupo unido, e isso nota-se no terreno de jogo. Já não perdemos há alguns jogos e espero que esta boa série continue. Vamos continuar a trabalhar para manter esse bom registo", referiu o gaulês, sublinhando a vontade de corresponder às expectativas dos adeptos: "É sempre um prazer sentir o apoio em todos os jogos. Nós tentamos retribuir, mas nem sempre conseguimos. Desta vez, frente ao Boavista, conseguimos e ficamos muito felizes por partilhar a vitória com os adeptos. Esperamos fazer o mesmo na segunda-feira."Sobre o golo, o médio destacou sobretudo o impacto que teve na partida. ""É sempre bom marcar. Foi o golo do empate, o 2-2, e era um jogo importante para todos e para o clube. É verdade que o meu golo relançou o jogo, fez-nos bem e no final fomos recompensados", explicou, reconhecendo que podia "ter entrado melhor no jogo": "Felizmente o golo deu-me confiança e fiz tudo para ajudar a equipa desde o início. Preciso de mostrar mais as minhas qualidades e espero que isso aconteça em breve."Já com vários golos de fora de área ao serviço dos conquistadores, Janvier admitiu que é um aspeto do seu jogo em que sempre trabalhou. "Na minha formação, rematava muito de longe e marquei muitos golos de fora da área. Sempre que tenho oportunidade, procuro rematar e desta vez consegui-o com golo. Quando era miúdo, formei-me na posição 9 e esta tendência para rematar vem desde aí. Com o crescimento, passei a médio e não perdi esta qualidade", frisou.Finalmente, o médio fez também o lançamento do jogo contra o Famalicão, na segunda-feira: "Não é um campeonato fácil. Todas as equipas são boas. Não podemos negligenciar nenhum jogo. Vamos fazer tudo para ganhar. Já vimos que, se perdermos, podemos cair lugares, e se ganharmos, podemos ficar mais perto dos lugares de cima. A nós compete-nos fazer o nosso trabalho para sermos recompensados. Para segunda-feira não podemos mudar a nossa atitude. Devemos continuar juntos e a lutar desde o início. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, mas vamos fazer tudo para ganhar."